Benzine büyük zam! Bu gece pompaya yansıdı
Araç sahipleri, özellikle benzin ve mazot fiyatları olmak üzere akaryakıt pompa fiyatlarını yakından takip ediyor. Günün en popüler sorularından biri, benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim ve artış durumunu sorgulamak. Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Benzine ve motorine dair güncel fiyatlar.
Benzin fiyatı ve mazot fiyatı brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum petrol ürünleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.
SON ZAM MAZOT FİYATI İÇİN OLDU
11 Ağustos Cuma günü motorin fiyatları 1 lira 80 kuruşluk artış yaşadı. Bu gece yarısından itibaren ise benzine gelen zam pompaya yansıyacak.
BENZİNE YENİ ZAM
Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmazken benzin fiyatları bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zamlandı!
BENZİN FİYATI 38 LİRAYI AŞACAK
Zam sonrası benzin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşacak. Benzin fiyatı, Ankara ve İzmir'de 38 lirayı aşacak.
16 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 37,61 TL
Motorin: 38,25 TL
LPG (Otogaz): 15,83 TL
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 37,65 TL
Motorin: 38,30 TL
LPG (Otogaz): 16,29 TL
ANKARA
Benzin: 38,15 TL
Motorin: 38,82 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL
İZMİR
Benzin: 38,21 TL
Motorin: 38,94 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL