Benzine büyük zam! Bu gece pompaya yansıdı

Benzin fiyatı ve mazot fiyatı brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum petrol ürünleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

SON ZAM MAZOT FİYATI İÇİN OLDU

11 Ağustos Cuma günü motorin fiyatları 1 lira 80 kuruşluk artış yaşadı. Bu gece yarısından itibaren ise benzine gelen zam pompaya yansıyacak.

BENZİNE YENİ ZAM

Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmazken benzin fiyatları bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zamlandı!

BENZİN FİYATI 38 LİRAYI AŞACAK

Zam sonrası benzin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşacak. Benzin fiyatı, Ankara ve İzmir'de 38 lirayı aşacak.

16 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 37,61 TL

Motorin: 38,25 TL

LPG (Otogaz): 15,83 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 37,65 TL

Motorin: 38,30 TL

LPG (Otogaz): 16,29 TL

ANKARA

Benzin: 38,15 TL

Motorin: 38,82 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR

Benzin: 38,21 TL

Motorin: 38,94 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL