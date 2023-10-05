Benzine İndirim Geldi!

LPG'ye gelen 69 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatlarına indirim geldi. Benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim yapıldı.

Benzine İndirim Geldi!

Akaryakıta peş peşe gelen zamlar sonrası benzine indirim geldi.

Dün 2 lira 10 kuruş indirim gelen benzine bir indirim daha geliyor. Benzinin litresi gece yarısından itibaren 1 lira 17 kuruş ucuzlayacak.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

LPG'ye ise 3 Ekim 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş zam gelmişti.

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