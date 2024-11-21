Benzine indirim geldi! 21 Kasım 2024 akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son alınan bilgilere göre, pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor.
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İşte 21 Kasım 2024 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 43,94 TL
Motorin: 43,23 TL
LPG: 22,94 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 43,83 TL
Motorin: 43,16 TL
LPG: 22,39 TL
Ankara
Benzin: 44,37 TL
Motorin: 43,69 TL
LPG: 22,94 TL