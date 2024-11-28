Benzine zam geldi! 74 kuruş arttı

Benzine yaklaşık 74 kuruş zam yapıldı. Buna göre benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 43.05 TL, Ankara'da 43.48 TL, İzmir'de 43.94 TL oldu.

Öte yandan motorinin fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 44.18 TL, Ankara'da 44.73 TL, İzmir'de ise 45.24 TL'den satılıyor.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 44,68 TL

Motorin: 44,48 TL

LPG: 22,94 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 44,57 TL

Motorin: 44,41 TL

LPG: 22,39 TL

Ankara:

Benzin: 45,03 TL

Motorin: 44,94 TL

LPG: 22,94 TL