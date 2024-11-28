Benzine zam geldi! 74 kuruş arttı

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Bu kapsamda benzine litre başına 74 kuruşluk zam yapıldı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Benzine zam geldi! 74 kuruş arttı
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Benzine yaklaşık 74 kuruş zam yapıldı. Buna göre benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 43.05 TL, Ankara'da 43.48 TL, İzmir'de 43.94 TL oldu.

Öte yandan motorinin fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 44.18 TL, Ankara'da 44.73 TL, İzmir'de ise 45.24 TL'den satılıyor.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 44,68 TL
Motorin: 44,48 TL
LPG: 22,94 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 44,57 TL
Motorin: 44,41 TL
LPG: 22,39 TL

Ankara:

Benzin: 45,03 TL
Motorin: 44,94 TL
LPG: 22,94 TL

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