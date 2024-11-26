O marka ürünlerini çağırıyor: Binlerce evde kullanılıyordu

Philips, PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serilerinde tespit edilen güvenlik açıkları nedeniyle alt üretici Versuni, ilgili ütü modellerini geri çağırma kararı aldı. Kullanıcıların, güvenlik risklerinden korunmak için söz konusu ürünleri iade etmeleri öneriliyor.

Hollandalı elektronik ve ev aletleri şirketi Philips’in PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serilerinde çıkan sorunlar nedeniyle alt üretici Versuni ütüleri geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

KAYNAK DİKİŞİNDEKİ SORUN

Firma ürünlerini geri çağırma sebebi olarak buhar üreten kazanın kaynak dikişindeki sorun nedeniyle ütüden kontrolsüz buhar çıkmasını gösterdi. Bu hatanın yanık veya darbe yaralanması riski oluşturduğu belirtildi.

Versuni yaptığı açıklamada tüketicilerden ütülerin seri numaralarına bakmalarını ve geri çağırma listesinde olup olmadığını kontrol etmelerini talep etti. Versuni ayrıca sağlık tehlikesi nedeniyle kullanıcılardan ürünü getirene kadar kullanmayı bırakmalarını istedi.

Geri çağrılan ürünler şu şekilde:

PSG8030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8130 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8140 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8160 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9055 | 2421, 2422 veya 2423

GC9630 | 2421, 2422 veya 2423

GC9635 | 2421, 2422 veya 2423

GC9642 | 2421, 2422 veya 2423

GC9650 | 2421, 2422 veya 2423

GC9660 | 2421, 2422 veya 2423

GC9675 | 2421, 2422 veya 2423

GC9682 | 2421, 2422 veya 2423