Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak?

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sigara ve alkollü içkilere zam yapılmasının beklendiğini duyurdu. İşte detaylar...

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak?
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Aybaş, alkollü içkilerde yüzde 20 ile 28 arasında bir fiyat artışı olabileceğini ifade ederken, sigaraya da zam geleceğini ancak oranların henüz netleşmediğini belirtti. Tüketiciler, olası fiyat artışlarına karşı hazırlıklı olmalı.

ARTIŞ GELİYOR

Sigaraya eylül ayında gelen zamların ardından bir zam haberi daha geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni zamların yolda olduğunu ifade etti. Aybaş, alkol ve sigaraya zam geleceğini ifade etti. 

Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş paylaşımında artışı "Alkollü içeceklere %20-28 arası zam bekleniyor. Sigaraya da zam var.” diyerek duyurdu.

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