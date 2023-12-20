Benzine Zam Geldi! İşte Yeni Litre Fiyatı

Benzinin litre fiyatına 1 lira 48 kuruş zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıdı.

Benzine Zam Geldi! İşte Yeni Litre Fiyatı
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Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Otomobili olan vatandaşların özellikle yakından takip ettiği fiyatlarla ilgili zam ve indirim haberleri araştırılıyor.

Ekonomideki çeşitli fiyat dalgalanmaları, petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilirken yeni bir zam haberi daha geldi.

Benzinin Litre Fiyatına Zam Yapıldı!

Benzinin litre fiyatına bugün itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam yapıldı. Buna göre, benzinin litre fiyatı 1 lira 48 kuruş daha yükseldi.

Zam ile birlikte üç büyük şehirdeki benzin fiyatları da araştırılmaya başlandı. Zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 34 buçuk liraya, Ankara'da 35 lira 17 kuruşa, İzmir'de 35 lira 36 kuruşa çıktı.

Motorin fiyatında ise bir değişikliğe gidilmedi.

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