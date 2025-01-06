Benzine zam geliyor: Tabelalar değişecek

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişimler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor.

BENZİN ZAMLANACAK MI?

Benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zamlı fiyatlar, 7 Ocak Salı günü itibarıyla geçerli olacak.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

BENZİN FİYATI NE KADAR?

İstanbul: 44,05 TL

Ankara: 44,43 TL

İzmir: 44,88 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. Bu hesaplamada Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru esas alınıyor. Belirli fiyat değişimleri sonucunda, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı ortaya çıkıyor.