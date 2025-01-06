Benzine zam geliyor: Tabelalar değişecek
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişikliklere neden oluyor. Peki, bugün akaryakıt litre fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim var mı? 6 Ocak 2024 itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar?
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişimler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor.
BENZİN ZAMLANACAK MI?
Benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Zamlı fiyatlar, 7 Ocak Salı günü itibarıyla geçerli olacak.
Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
BENZİN FİYATI NE KADAR?
İstanbul: 44,05 TL
Ankara: 44,43 TL
İzmir: 44,88 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. Bu hesaplamada Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru esas alınıyor. Belirli fiyat değişimleri sonucunda, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı ortaya çıkıyor.