Benzine zam yolda!

Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatında 1 lira 20 kuruşluk bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Şu an İstanbul’da benzinin litre fiyatı 41 lira 55 kuruş, Ankara’da 41 lira 90 kuruş, İzmir’de ise 42 lira 35 kuruş seviyesinde.

Motorinin güncel fiyatları İstanbul’da 41 lira 74 kuruş, Ankara’da 42 lira 19 kuruş, İzmir’de ise 42 lira 71 kuruş olarak kaydediliyor.