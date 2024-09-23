Benzine zam yolda!

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Benzine zam yolda!
Yayınlanma:

Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatında 1 lira 20 kuruşluk bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Şu an İstanbul’da benzinin litre fiyatı 41 lira 55 kuruş, Ankara’da 41 lira 90 kuruş, İzmir’de ise 42 lira 35 kuruş seviyesinde.

Motorinin güncel fiyatları İstanbul’da 41 lira 74 kuruş, Ankara’da 42 lira 19 kuruş, İzmir’de ise 42 lira 71 kuruş olarak kaydediliyor.

Yeniden Refah'tan sağda üçüncü ittifak çağrısı: "AK Parti ile bir daha asla!"Yeniden Refah'tan sağda üçüncü ittifak çağrısı: "AK Parti ile bir daha asla!"Siyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

benzin zam motorin
Günün Manşetleri
Şehit polis Şeyda Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Hizbullah Komutanları Beyrut’ta son yolculuklarına uğurlandı
Bursa'da uçak kazası
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
6 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
125 uyuşturucu satıcısı yakalandı
İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti!
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar! İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar!
9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek 9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek
Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait? Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait?
Hizbullah Komutanı: "İsrail dehşetten ölecek" Hizbullah Komutanı: "İsrail dehşetten ölecek"
İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti! İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti!