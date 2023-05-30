Benzine zam geldi

Akaryakıt fiyatları yeniden hareketlenmeye başladı. Son zam haberi benzinden geldi.



Benzinin litre fiyatına 66 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 21 lira 22 kuruşa Ankara'da 21 lira 57 kuruşa İzmir'de 21 lira 58 kuruşa yükseldi.



Yılbaşında benzin fiyatları 21 lira 14 kuruş, motorin fiyatları ise 23 lira 50 kuruş seviyesindeydi.



Öte yandan motorininde değişikliğe gidilmedi. İstanbul'da motorinin litresi 19 lira 4 kuruş, Ankara'da 19 lira 79 kuruş, İzmir'de ise 19 lira 86 kuruş.



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.