Binlerce engelli öğretmen atanacak: MEB açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada başvuruların, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacağı belirtildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak." bilgisini paylaştı.
Atama için başvurular, 3 Nisan'da başlayacak ve 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak.
Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:
- 8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.
Kaynak: DHAKur korumalı hesaplarda faiz üst limiti kaldırıldı Bakan Bilgin'den geçici işçi açıklaması Kira artışına hükümetin çözümü yok TÜRK-İŞ açlık sınırını açıkladı