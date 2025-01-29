Bir şirket daha halka arz oluyor: İşte ayrıntılar

Borsa İstanbul’da halka arz edilen şirketlere bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda halka arz başvurusu onaylanan Destek Finans Faktoring A.Ş. için talep toplama süreci bugün itibariyle başladı. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Bir şirket daha halka arz oluyor: İşte ayrıntılar
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Son yıllarda vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Borsa İstanbul'daki halka arzlara, birçok şirket başvuru yapıyor. 2024 yılı itibariyle 31 şirket halka arz gerçekleştirdi ve bu süreçte 56 milyar TL'lik bir kaynak toplandı. Yeni yıl için ise 100'ün üzerinde şirket, halka arz başvurusu yapmak üzere izahnamelerini hazırladı.

Bu kez Borsa İstanbul'a halka arz için başvuran şirketlerden biri de Destek Finans Faktoring oldu.

 TALEPLER NE ZAMAN TOPLANACAK?

Destek Finans Faktoring için talep toplama süreci bugün başladı. Yatırımcılar, 29, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde talep toplayabilecek.

Destek Finans Faktoring hisse kodu ve hisse fiyatı Borsa İstanbul’da işlem görecek olan Destek Finans Faktoring'in hisse kodu 'DSTKF' olarak belirlendi. Şirketin halka arz fiyatı ise pay başına 46,98 TL olarak açıklandı. Halka arzla birlikte şirketin yüzde 25'lik hissesi yatırımcılara sunulacak.

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