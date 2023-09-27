Uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta hasat başladı. Ancak yıllar önce uçsuz bucaksız pamuk alanlarıyla meşhur kentte artık pamuk sadece 182 bin dönüm alanda üretiliyor. Pamuk tarlaları ise genelde narenciye bahçesine çevrilirken, pamuk ve buğday diyarı olan Adana, artık tropik meyvelerle ekonomiye katkı sunuyor.

Bir Zamanların Pamuk Diyarı Artık Tropikal Ürünlerle Anılıyor

Son yıllarda özellikle yüksek katma değeri ve ihracat talebi nedeniyle Akdeniz bölgesinde tropikal meyve yetiştiriciliğine ilgi gösteren üreticiler, bu türler için bahçeler oluşturmaya başladı. Adana, artık tropik ürünlerle de ekonomiye katkı sunuyor. İlk olarak muz ile tropik meyve üretimine başlayan çiftçiler daha sonra sırasıyla avokado, ejder meyvesi, yaban mersini ve kivi yetiştirdi.



İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 1980 itibarıyla Adana’nın tarım çeşitliliğinin değiştiğini söyledi. Doğan, “1980 öncesi Adana'da sadece iki ürün vardı. Buğday ve pamuk. Bunun yanında arpa ve karpuz kavun gibi sebze ürünleri vardı. Uçsuz bucaksız bereketli toprakların her tarafı beyaz altındı.

Çukobirlik ve çırçır fabrikaların önünde traktörler ve kamyonlarla uzun kuyruklar oluşturuldu. Güneydoğu'dan buraya özellikle pamuk toplaması için tarım işleri falan gelirdi. Pamuk hasadı elle toplanırdı, başlanırdı, kışa doğru devam ederdi. Bittikten sonra işçiler tekrardan memleketlerine dönerdi” ifadelerini kullandı.

“Pamuk Ekim Alanı Azalıyor”

Pamuğun Adana için çok önemli bir ürün olduğunu anlatan Doğan, “Eskiden sanayi gelişmemişti. Adana'mızın meşhur pamuk ağaları vardı. Filmlere, türkülere, romanlara konu olmuş. İstanbul'da dahi sanayi gelişmemişken Adana'nın pamuk ağaları konuşuldu. Ancak damlama sulama sistemleriyle birçok alternatif ürün ekildi. Şu anda Adana’da pamuk en az ekilen ürünlerden birisi haline geldi. Adana Türkiye pamuk üretiminde şu an beşinci. Adana'da gün geçtikçe pamuk ekim alanı eksilmekte ve yerini mısır, narenciye, domates, avokado ve muz serası gibi değişik ürünlere bırakmakta” dedi.



Ayrıca Doğan pamuğa destek gelmemesi halinde gelecek yıllarda ekimin daha da azalacağını belirtti.