Biraya zam geldi! İşte güncel bira fiyatları

Efes Pilsen bira grubuna zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zammın yarından itibaren geçerli olacağını belirtti. Dündar, açıklamasında şunları ifade etti:

"13-05-2024 İtibari ile geçerli olacak Efes pilsen fiyatları. #ZamGeldi 15 ile 20 ₺ zam gelecek diye manipülasyon yapanlara itibar etmeyin sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar güncel ve doğru bilgi için takipte kalın."

Gelen zamlar sonrası Efes Pilsen bira grubunun yeni fiyatları şu şekilde oldu:

Erdinger 33 cl: 99 TL

Hoegaarden 33 cl: 99 TL

Corona: 99 TL

Efes 30 cl: 50 TL

Miller 50 cl: 75 TL

Bud şişe 50 cl: 75 TL

Efes glutensiz 50 cl: 80 TL

Bomonti Filtresiz: 69 TL

Amsterdam şişe kutu: 100 TL

Leffe Burne 33 cl: 100 TL

Duvel 33 cl: 130 TL