Bitcoin yeniden yükselişte: Dolar zayıfladı, yatırımcı kriptoya yöneldi

ABD'de Fed Başkanı Powell’ın görevden alınabileceğine yönelik endişeler ve doların zayıflaması, Bitcoin’de yukarı yönlü hareketi tetikledi. Lider kripto para birimi, haftaya 87.600 doların üzerinde başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bitcoin yeniden yükselişte: Dolar zayıfladı, yatırımcı kriptoya yöneldi
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Kripto para piyasalarının öncüsü Bitcoin, yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Pazartesi sabahı Asya piyasalarında yüzde 3 değer kazanan Bitcoin, 87.600 dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek noktasına ulaştı. Bu yükseliş, yatırımcılar arasında yeniden güven ortamının oluşmaya başladığı yönünde yorumlandı.

Dunya.com'a göre, Bitcoin’deki toparlanmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma ihtimaline dair söylentiler etkili oldu. Bu söylentilerle birlikte dolar küresel piyasalarda zayıflarken, yatırımcılar alternatif yatırım araçlarına yöneldi. Kripto paralar, özellikle de Bitcoin, bu dönemde güvenli liman arayışının adresi oldu.

Bitcoin, Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı gümrük tarifeleri sonrasında yaşanan düşüşün büyük kısmını geri aldı. "Liberation Day" olarak anılan bu açıklamaların ardından toparlanma sürecine giren kripto para, yeniden ivme kazandı ve 87.600 dolar barajını aşarak bu dönemin en yüksek seviyesini test etti.

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