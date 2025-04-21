İsrailli komutanlar Suriye'de: Yeni saldırı planları onaylandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Zamir beraberindeki askeri heyetle birlikte bölgede durum değerlendirmesi yaptı. İncelemelerin ardından yeni askeri planlara onay verildiği kaydedildi.

Zamir, sahada yaptığı açıklamada, işgal altındaki bölgelerin İsrail’in güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını savundu. "Kilit mevzileri kontrol ediyoruz. Bu bölgelerdeki varlığımız İsrail’in güvenliğini sağlamak adına hayati" ifadelerini kullandı.

İsrail, 1967’den bu yana Golan Tepeleri’ni işgal altında tutuyor. Bu bölgeye bitişik olan Suriye toprakları ise 8 Aralık 2024’te işgal edilerek tampon bölge ilan edilmişti. Son gelişmelerle birlikte İsrail ordusu, başkent Şam’a yaklaşık 20 kilometre mesafeye kadar ilerledi.