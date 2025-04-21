Çocuk bayramına özel jest: O şehirde ulaşım 23 Nisan'da ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak kent genelinde toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, 23 Nisan Salı günü otobüsler, raylı sistemler ve deniz ulaşım araçlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Böylece otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında uygulanacak ücretsiz seferler sayesinde aileler, çocukları ile birlikte hem büyükşehir belediyesinin etkinliklerine hem de şehir içi gezilere ücretsiz şekilde erişebilecek.

Ulaşım Park'a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Hat 700 hatları ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.