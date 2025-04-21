Don felaketi fırsatçılarına sert uyarı: İhracat ve ithalat kozumuz elimizde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde yaşanan don felaketini fırsata çevirerek yaz meyvelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara karşı uyarılarda bulundu. Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolat, doğal afetlerin artık hayatın bir parçası haline geldiğine dikkat çekerek, "Bu süreçte fırsatçılara göz açtırmayacağız" dedi.

Ekonomim'e göre, Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa’da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldığına işaret eden Bolat, yaşanan don felaketine rağmen arz güvenliği açısından ciddi bir riskin söz konusu olmadığını belirtti.

“BEN KAZANAYIM, FİYAT ARTMAZSA İYİ OLUR DEMEK HAKSIZLIK”

Bolat, bazı meyvelerde fiyat artışı olabileceğini, ancak bunun doğal bir süreç olduğunu belirterek, “Bu durumu fırsat bilerek fahiş fiyat artışına gidenlerle mücadele edeceğiz” dedi. Ticaret Bakanlığı’nın uygulamacı bir bakanlık olduğunun altını çizen Bolat, ihracat ve ithalat yetkileriyle gerekli tedbirlerin alınabileceğini ifade etti.

Tarımın stratejik bir sektör haline geldiğini vurgulayan Bolat, “Bu anlamda ortada böylesine büyük bir don felaketi en azından bazı meyveler için yaşandığı bir ortamda ben istediğim kadar kazanayım, ama meyveye vereceğim fiyat 5 kuruş artmasın gibi bir beklenti içinde olmak da biraz çok haksız bir beklenti olur” dedi.

LİMON İHRACAT YASAĞI GEÇİCİYDİ

Geçtiğimiz günlerde limon ihracatına getirilen kısıtlamanın kısa sürede kaldırılmasını da değerlendiren Bolat, bu kararın sektörün dikkatini çekmek adına alındığını ve sektör temsilcilerinin hemen görüşme talep ettiğini söyledi. Ortak mutabakat sağlanmasının ardından yasağın kaldırıldığını ifade etti.

TİCARET SAVAŞLARINA KARŞI: “8 SAATLİK GEÇERLİLİK”

Ticaret savaşlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ömer Bolat, ortalığın toz duman olduğunu, konuyla ilgili açıklamalarının geçerliliğinin ise her şeyin çok sık değişmesi kaynaklı 8 saat sürdüğünü aktardı.

Türkiye’nin bazı ürünlerinde uygulanan yüzde 10’luk ek gümrük vergisine de değinen Bolat, bu vergiyi hak etmediklerini ve ABD ile bu konuda müzakerelerin sürdüğünü söyledi. “Müzakereleri pozitif bir atmosferde, yapıcı şekilde sürdüreceğiz” dedi.

“TÜRKİYE DEPO OLMAZ”

Türkiye’nin özellikle rakip ülkeler tarafından mallarının boşaltılacağı bir depo olmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Bolat, “Bu konuda kararlıyız. Dünya ticari kurallarının bize verdiği bütün yetkileri kullanacağız” dedi.

Bakan Bolat, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Suriye temaslarına da değinerek, iki ülke arasındaki ticaretin artması için önemli kararlar alındığını bildirdi. Gümrük geçişlerinin kolaylaştırılması ve lojistik işlemlerin ülke içine taşınması konusunda mutabakata varıldığını ifade eden Bolat, “Biz şunu istedik: Ticaretin artması için gümrüklerdeki geçişlerin kolaylaştırılması lazım. Aktarma, doldurma, boşaltma aktarmalarının artık ülke içlerine taşınması konusunda mutabık kaldık” dedi.