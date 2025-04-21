Şubat ayında üretici enflasyonu yükseldi: Tarımsal girdilerde çift haneli artış

Alt gruplar incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 52,51 ile veteriner harcamalarında kaydedildi. Aylık bazda ise fiyatların en fazla arttığı grup yüzde 3,78 ile tohum ve dikim materyalleri oldu.

Ana harcama gruplarına bakıldığında ise, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyat endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,40 oranında yükselirken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerin fiyat endeksi ise yüzde 2,02 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre kıyaslandığında bu gruplarda da belirgin artışlar görüldü. Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin endeksi yüzde 27,49, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerin endeksi ise yüzde 37,80 oranında artış gösterdi.