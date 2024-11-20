Bitcoin'de Trump sonrası bir rekor daha

ABD seçimlerinin ardından Trump’ın zaferiyle Bitcoin büyük bir yükseliş sergileyerek 94 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Trump’ın kripto paraya yönelik olumlu tutumu, piyasada önemli bir hareketlilik yarattı.

BITCOIN NEDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ?

Donald Trump’ın sosyal medya şirketinin, kripto para ticareti platformu Bakkt’ı satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu haberi, piyasada büyük yankı uyandırdı. Bu gelişme, 'Trump yönetimi altında kripto para dostu bir politika' beklentilerini artırarak Bitcoin’in 94 bin doların üzerine çıkmasına neden oldu.

KRİPTO PARA PİYASASINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

5 Kasım ABD seçimlerinden itibaren kripto para piyasasında yükseliş gözlemlendi. Yatırımcılar, Trump’ın başkanlığında dijital varlıklara yönelik destekleyici ve daha az kısıtlayıcı bir düzenleyici yapının oluşacağını umuyor. Bu beklentiler, CoinGecko verilerine göre, kripto para piyasasının toplam değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak rekor bir seviyeye ulaştırdı.

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