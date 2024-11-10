Bitcoin'den yeni rekor! 80 bin doları gördü

ABD başkanlık seçim sonuçlarının belirsizliğini koruduğu bu dönemde, Bitcoin güçlü bir artışla 75 bin doları geçerek yeni bir rekora imza attı. Bitcoin, Trump'ın zaferiyle beraber 80.000 doların üzerine çıktı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Bitcoin'den yeni rekor! 80 bin doları gördü
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Bitcoin fiyatı ABD'de Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmesinden sadece birkaç gün sonra hisse fiyatı tarihte ilk kez 80.000 doları aştı ve piyasa değeri 1,5 trilyon doları geçti.

Bitcoin, 23 Ocak’ta görülen 38.505 dolarlık yılın en düşük seviyesinden bu yana büyük bir yükseliş gösterdi. 10 Kasım Pazar günü, neredeyse %4,5 artarak enflasyona göre ayarlanmış 80.116 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bu artış, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın dijital varlıkları destekleme söylemleri ve kripto dostu milletvekillerinin Kongre’de yer alacağı beklentisiyle dikkat çekti.

Bitcoin’in bu tarihi seviyesi, dijital para birimlerine olan ilginin arttığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Cardano ve Dogecoin gibi diğer daha küçük kripto paralar da benzer şekilde yükseliş gösterdi.

'KRİPTO BAŞKENTİ: ABD'

Donald Trump , seçim kampanyası sırasında ABD'yi dijital varlık sektörünün odağına koyacağına dair güvence verdi.

Trump, seçim kampanyaları sırasında ABD'yi kripto endüstrisinde lider konuma getirme sözü vermiş, ayrıca stratejik bir Bitcoin rezervi geliştirmeyi ve kripto yanlısı düzenleyiciler atamayı önermişti.

6 Kasım'daki zaferinin ardından Bitcoin yüzde 15,65 oranında yükseldi ve şubat ayından bu yana en iyi haftalık performansını gösterdi.

BİR SONRAKİ HEDEF 1000 DOLAR

Üst düzey analistler, BTC fiyatının bir sonraki adımda 100 bin dolara ulaşacağını iddia etti. Bitcoin'in 80.000 doların üzerine çıkması, önümüzdeki haftalarda boğa koşusunun devam edeceği yönündeki beklentileri artırdı. Birçok analist önümüzdeki dönemde 100.000 dolara doğru bir yükseliş öngörüyor.

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