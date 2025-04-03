Bitcoin'e Trump darbesi! Yeni gümrük vergileri kripto piyasasını sarstı

ABD Başkanı Donald Trump, geniş kapsamlı bir gümrük tarifeleri paketini yürürlüğe koyarak küresel piyasaları sarstı. Yeni düzenleme kapsamında, Avrupa Birliği’ne (AB) yüzde 20, Çin’e yüzde 34 ve Japonya’ya yüzde 24 oranında ek gümrük vergisi getirildi.

Karar sonrası ABD ve Avrupa borsalarında sert satışlar yaşanırken, vadeli piyasalardaki kayıplar yüzde 3’ü aştı. Bu gelişmeler kripto para piyasasını da olumsuz etkiledi.

BİTCOİN 88 BİNDEN 82 BİNE GERİLEDİ

ABD'nin ek gümrük vergilerini duyurmasıyla birlikte kripto para piyasasında büyük dalgalanmalar görüldü. 88 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, haberin ardından 82 bin dolara kadar düştü.

Bitcoin'in yanı sıra birçok altcoin de yüzde 10’a varan düşüşler yaşadı. Kripto para piyasasının toplam değeri 2,8 trilyon dolardan 2,6 trilyon dolara kadar geriledi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, yeni gümrük tarifelerinin hisse senedi piyasalarını baskıladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kripto para piyasası bazı dönemlerde hisse senetleriyle, bazı dönemlerde ise altın gibi güvenli varlıklarla korelasyon gösterebiliyor. Son dönemde kripto paralar özellikle teknoloji hisseleriyle korelasyon içerisindeydi. Ancak makroekonomik olaylar bu ilişkinin yönünü değiştirebiliyor. Küresel yatırımcıların kripto paraları değer saklama aracı olarak görmesi, bu varlıkların geleneksel piyasalardan ayrı hareket etmesine yol açabilir."

Yeni gümrük tarifelerinin ABD’de enflasyon beklentilerini değiştirebileceğini vurgulayan Tufaner, bu durumun Fed’in faiz politikasını da etkileyebileceğini söyleyerek, "Kripto para birimleri de bir süredir diğer varlıklar gibi Fed'in artık parasal genişleme döngüsüne girmesini bekliyordu. Ancak tarifelerle birlikte enflasyon düşmezse, Fed'in faiz indirim sıklığı azalabilir, bu da kripto para birimleri için olumsuz bir senaryo ortaya koyabilir." ifadelerini kullandı.