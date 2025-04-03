Cem Yiğit Üzümoğlu neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan boykot çağrılarıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cem Yiğit Üzümoğlu neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılar
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 Bu kapsamda, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun gözaltına alınması sanat camiasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, birçok kişi "Cem Yiğit Üzümoğlu neden gözaltına alındı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Gözaltı kararının nedeni ne?

Başsavcılık, sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin "Nefret ve Ayrımcılık" ile "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Bu çerçevede, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri, aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun, sosyal medya hesabından boykot çağrısına dair bir görsel paylaştığı belirtilirken, konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

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