Bayram sevincine hüzün karıştı: 5 günde 47 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde 583 trafik kazası meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram boyunca meydana gelen kazalarda 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 743 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bayram sevincine hüzün karıştı: 5 günde 47 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca vatandaş memleketlerine ve tatil bölgelerine akın etti. Yoğun trafik akışı ve dikkatsizlik nedeniyle ülke genelinde çok sayıda kaza meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada bayramın 5. gününe dair trafik bilançosunu paylaştı.

2 Nisan 2025 Çarşamba günü ülke genelinde 583 trafik kazası yaşandığını belirten Yerlikaya, bu kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 959 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha çağrıda bulunarak, "Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın" ifadelerini kullandı.

5 GÜNDE 47 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) toplam 47 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı ise 5 bin 743 olarak açıklandı.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTTIRILDI

Trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla Emniyet ve Jandarma ekipleri bayram boyunca denetimlerini sıklaştırdı.

Bayram tatilinin 5. gününde (2 Nisan 2025 Çarşamba), 535 bin 44 araç denetlendi, 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi uygulandı, 36 bin 258 araca ise farklı trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, denetimlerin ceza yazmak amacıyla değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını sıfıra indirmek için yapıldığını vurguladı.

İzmir'de derede erkek cesedi bulunduİzmir'de derede erkek cesedi bulunduYurt
Günün Manşetleri
Bayram sevincine hüzün karıştı
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı enflasyonu açıklandı!
Ticaret Bakanı Bolat Ulusal Kanal'a konuştu
Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın rekor seviyeye yaklaşıyor
81 ilde zorunlu hale geldi!
Vatan Partisi’nden boykot tepkisi
RTÜK’ten boykot çağrılarına takip uyarısı
İstanbul'un kabusu geri döndü
Çok Okunanlar
Altın piyasasında hareketlilik! Altın piyasasında hareketlilik!
Akaryakıt fiyatlarında şok artış Akaryakıt fiyatlarında şok artış
2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! 2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Ünlü oyuncu da dahil 10 kişi gözaltına alındı Ünlü oyuncu da dahil 10 kişi gözaltına alındı