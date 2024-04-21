Borçlunun borcu, zenginin parası arttı! Türkiye'deki sınıf makası iyice açıldı

Ekonomi, vatandaşın sırtındaki küfeyi, zenginin banka hesaplarını kabarttı. Merkez Bankası’nın Finansal Hesaplar Raporu vatandaşın borç yükünün arttığını ortaya koydu. Bir yılda borçlar yüzde 75, varlıklar ise yüzde 71 arttı.

2022'de 1 trilyon 858 milyar lira olan hane halkının borçları 2023 yıl sonu itibarıyla 3 trilyon 245 milyar liraya fırladı.

Kredi kullananların üzerindeki kredi yükü son bir yılda tırmandı. Borçlu olanların borcu da 1.4 trilyon arttı, 3.2 trilyon liraya yükseldi.

Ancak borçlunun, emeklinin yani dar gelirlinin aksine bankada parası olanların varlıklarına son bir yılda 5.1 trilyon lira eklendi. 7.3 trilyon liradan 12.4 trilyon liraya çıktı. 3’te 2’si banka mevduatlarını oluşturan bu artışın 1 trilyon civarındaki kısmı döviz kurundaki yükselişten sağlandı. Yine yaklaşık 1 trilyon liralık kısmı hisse senedi kazançları sayesinde elde edildi.