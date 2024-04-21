İstanbul'da 60 bin 347 kişi yakalandı!

İstanbul'da yıl başından bu yana geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 16 bin 521 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 43 bin 826 kişi yakalandı. Yakalanan 60 bin 347 kişi adli makamlara teslim edildi.

İstanbul'da 60 bin 347 kişi yakalandı!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Milyonlarca insanın yaşadığı megakent İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve cinsel saldırı/istismar gibi suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yılbaşından bu yana 1 Ocak-19 Nisan tarihleri arasında geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, 16 bin 521 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 43 bin 826 kişi yakalandı. Yakalanan 60 bin 347 kişi adli makamlara teslim edildi.

Öte yandan, emniyet güçlerinin 09-19 Nisan aralığındaki son 10 günde yaptığı denetimlerde, 364 firari hükümlü ile farklı suçlardan aranan 1086 şüpheli olmak üzere toplam 1450 kişiyi yakaladığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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