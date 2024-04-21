Adana'da CHP'li müdür polise silah çekti! Çevirmeden kaçtı, aracından uyuşturucu çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleriyle şüpheliler arasında dikkati çeken bir kovalamaca yaşandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tellidere Mahallesi'nde sabit uygulama gerçekleştirdi.

İçinde CHP'li Seyhan Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş'ın da bulunduğu, cezaevinde infaz koruma memuru olan sürücü Mehmet Ali Şaş'ın kullandığı 06 DDF 448 plakalı kamyonet, uygulamada "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kamyonet, kovalamaca sonrası Alparslan Türkeş Bulvarı Kanal mevkisinde önü kesilerek durduruldu.

Polis ekiplerinin uyarısının ardından Mehmet Ali Şaş ile araçtaki Ahmet Bilici ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş, kamyonetten inmeyeceklerini beyan etti.

Selahattin Şaş bu sırada polis memuruna tokat atma girişiminde bulunarak hakaret etti. Belindeki silahlı çekerek polis memuruna doğrultan ve tekme atarak mukavemette bulunan Selahattin Şaş, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltı işlemi sırasında Selahattin Şaş'ı polisin elinden almaya çalışan Mehmet Ali Şaş da biber gazıyla etkisiz hale getirildi, olay yerinden kaçan Ahmet Bilici kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekiplerince Selahattin Şaş, Mehmet Ali Şaş ve Ahmet Bilici gözaltına alındı.

ARAÇTAN 28 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ÇIKTI

Selahattin Şaş'ın polis memuruna doğrulttuğu tabanca ile şarjör ve 16 fişeğe el konuldu, araçta yapılan aramada 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şoför Mehmet Ali Şaş hakkında alkollü araç kullanmaktan trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı, Seyhan Belediyesince kiralandığı belirlenen araç bağlanarak otoparka çekildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Şaş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada Selahattin Şaş'ın "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" 3 suç kaydının bulunduğu belirtildi.