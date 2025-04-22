Borsa haftaya pozitif başladı: Yükseliş sinyalleri dikkat çekiyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,61 artışla başladı. Bankacılık ve inşaat hisselerindeki yükseliş dikkat çekerken, piyasalarda küresel gelişmelere bağlı dalgalı seyir bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Borsa haftaya pozitif başladı: Yükseliş sinyalleri dikkat çekiyor
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,61 artışla 9.378,74 puandan başladı.

Geçtiğimiz işlem gününü yüzde 0,05 değer kazanarak 9.321,64 puanla tamamlayan endeks, haftaya da yukarı yönlü hareketle girdi. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 57,11 puanlık artış kaydetti.

BANKACILIK VE İNŞAAT HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Güne yükselişle başlayan sektörler arasında bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi ise yüzde 0,28 oranında değer kazandı.

Sektörel bazda en dikkat çekici artış, yüzde 1,35 ile inşaat sektöründe yaşandı. Öte yandan, en fazla kaybı yüzde 0,41 ile finansal kiralama ve faktoring hisseleri yaşadı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik artan eleştirilerinin ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin piyasa hareketliliğini etkilediğini belirtiyor.

GÖZLER GÜNÜN VERİLERİNDE

Piyasalarda bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi yakından takip edilecek.

Yurt dışında ise gözler, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasına çevrilmiş durumda.

Teknik analizlere göre BIST 100 endeksinde, 9.400 ve 9.500 puan seviyeleri direnç, 9.300 ve 9.200 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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