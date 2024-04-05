Borsa İstanbul bayramda kaç gün kapalı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?

Borsa İstanbul Ramazan Bayramı dolayısıyla önümüzdeki haftanın önemli bir bölümünde kapalı olacak. Borsa İstanbul ve piyasalarda, haftanın büyük çoğunluğunda işlem yapılamayacak. Fakat Borsa İstanbul'un 9 gün boyunca kapalı kalmayacak. Borsa İstanbul'un işlem göreceği günler duyuruldu.

Bayramda Borsa İstanbul hangi günler çalışacak?

Borsa İstanbul bayram haftasında 3 buçuk gün kapalı kalacak. Pazartesi tam gün, salı günü Arefe dolayısıyla yarım gün işlem yapılabilecek. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise resmi tatil dolayısıyla Borsa kapalı olacak.

Borsa İstanbul 2024 Takvimi

Borsa İstanbul'un 2024 çalışma takvimi 2024 yılının başında duyurulmuştu. Takvime göre Borsada aşağıdaki tarihlerde işlem yapılamayacak.

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı