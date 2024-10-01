Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 9.673,56 puandan başladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,78 puan ve yüzde 0,08 artışla 9.673,56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,99 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,40 ile bilişim oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybederek 9.665,78 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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