Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı: BİST 100 endeksi 11 bin puanın üzerinde kaldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü değer kaybıyla tamamladı. Küresel piyasalardaki olumsuz hava endekse de yansırken, işlem hacmi 133,2 milyar lirayı buldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 oranında değer kaybıyla 11.012,12 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre 36 puan gerileyen endekste toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi günü yüzde 0,80 değer kazanarak tamamladı. Holding endeksi ise yüzde 0,05’lik sınırlı bir artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en fazla kayıp yaşayan sektör yüzde 8,33 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF HAVA

Küresel piyasalarda ABD’de bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle federal hükümetin kapanabileceği endişesi öne çıktı. Bu gelişmeler, dünya borsalarında negatif bir hava yaratırken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak günü düşüşle tamamladı. Endeks, değer kaybına rağmen 11 bin seviyesinin üzerinde kaldı.

TÜRKİYE’DEN GELEN VERİLER

Yurt içinde ise ekonomik verilere ilişkin gelişmeler dikkat çekti. Türkiye’de işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Dış ticaret verilerine göre, ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 düşüşle 21 milyar 729 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığı 4 milyar 211 milyon dolara düştü.

Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, Avro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı ifade edildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyeleri destek; 11.100 ve 11.200 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

