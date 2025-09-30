Bursa’da korkutan otopark yangını! Araçlar küle döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otoparkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üç araca zarar verdi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoparkta park halinde bulunan 16 Y 7083 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Kısa sürede etkisini artıran yangın, yandaki 06 CKT 045 plakalı minibüse ve 16 BGD 058 plakalı otomobile de sıçradı. Çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yangın sonucunda üç araçta ciddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

inegöl
