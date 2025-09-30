İngiltere Başbakanı Starmer: Ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin Liverpool’da gerçekleştirilen sonbahar konferansında göç, sınır güvenliği ve iç politika gündemini ele aldı. Konuşmasında göçmen kökenli kişilere yönelik ırkçılığa karşı kararlı olunacağını vurguladı ve şu ifadeyi kullandı: “Eğer onların sınır dışı edilmesini isterseniz şu sözümü hatırlayın. Elimizdeki her şeyle size karşı mücadele vereceğiz. Çünkü ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz.”

Starmer, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına atıfta bulunarak, tüm tarafları planın hayata geçirilmesi için çalışmaya çağırdı ve “Böylece, İsrail ile uzun yıllardır sözü verilen ve bizim artık tanıdığımız Filistin devletinin güven ve barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm umudu yeniden alevlenebilir.” dedi.

İnsan hakları ve sınır politikası dengesi üzerinde duran Starmer, halkın beklentilerine değindi ve şunları söyledi: “İnsanların siyasetten beklentileri değişmedi. Ceplerinde para, güvenli sokaklar, çocukları için imkanlar, gelecekleri için sağlık sistemi istiyorlar. Bunun yanında güvenli sınırlar da istiyorlar. Bu çok normal bir beklenti. Gerçekten zulümden kaçan insanlara sığınma hakkı tanınmasının, iyi niyetli, merhametli bir ülkenin işareti olduğunu her zaman açıkça ve gururla söylemeliyiz.”

SINIR GÜVENLİĞİ VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Starmer, sınır güvenliğinin hayati olduğunu belirterek insan kaçakçılarına karşı sert bir tutum alınacağını kaydetti: “İnsanları aşırı kalabalık botlara doldurup onları Manş Denizi'nde tehlikeye atıp, insanların acılarını sömüren insan kaçakçılarına karşı ise şefkatli olmaya gerek yok.” Ayrıca hükümetin kaçak çalışanları tespit edip, “Kaçak çalışanları bulacak, burada bulunmaya hakkı olmayanları sınır dışı edecek, İngiltere sınırlarını güvenli hale getireceğiz.” dediğini aktardı.

Starmer, konuşmasında ırkçılık ve nefret söylemine karşı durduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Irkçı şiddeti ve nefreti körüklerseniz bu sizin endişenizi ifade ettiğiniz anlamına gelmez. Bu suçtur. Biz bayrağımızla gurur duyuyoruz ama bir Çin restoranının duvarına o bayrağı çizip 'Ülkene dön' yazarsanız bu gurur duyulacak bir şey değil ırkçılıktır.”

Starmer, konuşmasının diğer bölümlerinde ekonomi, eğitim, savunma harcamaları ve yatırımlar gibi geniş bir gündemi de ele aldı. Konferans, parti politikalarını hem güvenlik hem de sosyal adalet vurgusuyla sunma amacını taşıdı.