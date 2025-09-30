Barcelona’yı sarsan skandal! Eski kulüp başkanı milyon euroluk dolandırıcılıkla suçlanıyor

Goal.com'da yer alan bilgilere göre, Barselona’daki bir mahkeme eski Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu’yu ifade vermeye çağırdı. Bu dava, mevcut Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın şikâyeti üzerine açıldı. Süreç, kulüp içindeki siyasi çekişmelerin yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Bartomeu, 24 Ekim’de eski Barcelona CEO’su Oscar Grau ile birlikte hâkim karşısına çıkacak. Her iki isim de dolandırıcılıkla suçlanıyor. Ayrıca kulübün avukatlarından Jose Angel Gonzalez Franco da Antoine Griezmann’ın 2019 yılında Atletico Madrid’den 120 milyon euroya transferindeki rolü nedeniyle 4 Aralık’ta ifade verecek.

30 MİLYON EURO KAYIP İDDİASI

Laporta’nın şikayetinde, Bartomeu döneminde yapılan bazı anlaşmalar nedeniyle kulüp hesaplarından 30 milyon euro kaybolduğu iddia edildi. Söz konusu iddia, Barcelona’nın mali durumu üzerine hazırlanan bağımsız bir raporla da destekleniyor. Bu nedenle Bartomeu ve dönemin yönetim kurulu üyeleri; dolandırıcılık, fonların zimmete geçirilmesi ve sahtecilikle suçlanıyor.

TRANSFERLERDE YÜKSEK KOMİSYONLAR

Mevcut yönetimin sunduğu belgelerde, bazı transfer anlaşmalarında %33’e varan yüksek komisyon ödemeleri yapıldığı öne sürüldü. İddialara göre bu süreçte sadece kulübe fatura kesmek amacıyla şirketler kuruldu. Özellikle Malcom’un Bordeaux’dan 40 milyon euroya transferinde ödenen 10 milyon euroyu bulan komisyon dikkat çekiyor. Bu sözleşmenin, imzaların atılmasından bir süre sonra resmileştirildiği belirtiliyor.

NEYMAR VE GRIEZMANN TRANSFERLERİNDE ŞÜPHELİ ÖDEMELER

Şüpheli ödemeler yalnızca Malcom transferiyle sınırlı kalmadı. Gonzalez Franco’nun Neymar’ın Santos’tan Barcelona’ya transferinden 1.7 milyon euro kazandığı ve Griezmann’ın transferinde de yüksek miktarda ödeme aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Laporta’nın şikâyetinde, Atletico Madrid’e Griezmann nedeniyle açılabilecek davayı önlemek için 15 milyon euroluk gayrimeşru bir ödemenin yapıldığı da ifade ediliyor.

Bartomeu, kısa süre önce Negreira davasında da dolandırıcılık ve sportif yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. O davada suçlamaları reddeden Bartomeu, Barcelona’nın hakemler hakkında raporlar aldığı firmanın içeriğinden haberi olmadığını savunmuştu. Ancak yeni dava dosyası, eski başkanın yargı önünde daha ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine işaret ediyor.