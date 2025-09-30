Halatı kopan asansör genç anneyi hayattan kopardı

Tarsus’un Altaylılar Mahallesi’nde bulunan 11 katlı bir apartmanda meydana gelen olay, çevrede büyük üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 7. katında yaşayan 27 yaşındaki Pelin Kıyga, sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Asansöre binen Kıyga, birkaç saniye sonra korkunç bir kazanın kurbanı oldu.

HALATI KOPAN ASANSÖR YERE ÇAKILDI

Asansör hareket halindeyken halatının kopması sonucu büyük bir gürültüyle aşağıya düştü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan genç kadını bulunduğu yerden çıkararak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın kurtarılamadı. 27 yaşında olduğu ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Pelin Kıyga’nın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.