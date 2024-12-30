Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kaybederek 9.889,71 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 135,76 puan düşerken, toplam işlem hacmi 60,2 milyar lira oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Yayınlanma:

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi ise yüzde 2,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında ise en çok kazandıran sigorta sektörü oldu, yüzde 4,04’lük bir artış sağladı. Öte yandan, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 2,58 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, ABD’de başkan seçilen Donald Trump’ın ocak ayında görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin’de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.

'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddialarına açıklama'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddialarına açıklamaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

borsa istanbul
Günün Manşetleri
Milli Eğitim Bakanlığından "karne" ile ilgili yeni açıklama
'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddialarına açıklama
Can kaybı 45 bini aştı, yaralılar 108 bini geçti
Bu iğrençlik ne zaman bitecek?
Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih
11 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya Esad yönetiminin neden düştüğünü açıkladı
16 şüpheli gözaltında
11 gözaltı
Karne dönemi sona mı eriyor?
Çok Okunanlar
Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak
Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri
Sosyal Güvenlik Başuzmanı, en düşük emekli aylığını duyurdu! Sosyal Güvenlik Başuzmanı, en düşük emekli aylığını duyurdu!
Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız?
Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih