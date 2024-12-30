Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi ise yüzde 2,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında ise en çok kazandıran sigorta sektörü oldu, yüzde 4,04’lük bir artış sağladı. Öte yandan, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 2,58 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, ABD’de başkan seçilen Donald Trump’ın ocak ayında görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin’de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.