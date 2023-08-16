Borsada bugün en çok kazandıran hisseler hangileri?

BIST 100 endeksi, bugün %0,06'lık bir düşüşle 7.686,04 seviyesinden kapandı. Kapanış saatinde ise 7.678,79 seviyesinde bulunuyordu. Endeks gün içinde 14:00, 16:00, 7.700,00, 7.650,00, 7.625,00 ve 7.675,00 gibi farklı değerlere sahipti. Peki borsada bugün en çok kazandıran hisseler hangileri?

Borsada bugün en çok kazandıran hisseler hangileri?
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BIST 100, sabah saatlerinde 7.588 puanda günlük dip seviyesini belirledikten sonra gün içinde en yüksek 7.736 puana kadar yükseldi. Endeksin günlük işlem hacmi ise son saatte 130 milyar TL’ye ulaştı.

Bugün %2’ye yakın değer artışı görerek en çok talep gören sektörler; petrokimya, basit metaller ve mineral ürünleri olarak sıralandı.

%3’e yakın düşüş gören teknoloji sektörü en çok gerileyen endeks olurken inşaat ve ulaştırma %1 seviyesinde düşüşle takip etti.

Borsada bugün en çok kazandıran hisseler hangileri? - Resim : 1

BIST 100’DE EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında son saate girildiğinde en çok yükselen 5 hisse şu şekilde:

• KMPUR
• AHGAZ
• KCAER
• EUREN
• ODAS

Bu hisseler arasında KMPUR ve AHGAZ tavan fiyatına ulaştı.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN 5 HİSSE İSE ŞÖYLE SIRALANDI:

• AYDEM
• GESAN
• SELEC
• ASELS
• AKSEN

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