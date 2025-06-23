Borsada kırmızı alarm: Ortadoğu gerilimi piyasaları etkiledi!

Borsa İstanbul, yeni haftaya jeopolitik tansiyonun gölgesinde başladı. Cuma gününü alış ağırlıklı bir seyirle tamamlayarak yüzde 1,11 artışla 9.203,37 puandan kapatan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,94 düşüşle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,40 puan değer kaybederek 9.116,97 seviyesine geriledi. Bu düşüş, piyasaların Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere verdiği ilk tepkilerden biri olarak yorumlandı.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİNDE KAYIP BÜYÜK

Haftanın ilk işlemlerinde, özellikle finans sektöründeki hisselerde dikkat çekici düşüşler gözlendi. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi ise yüzde 1,20 oranında değer kaybetti. Bu düşüşler, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini yansıttı.

Sektörel bazda bakıldığında, en fazla kaybettiren spor endeksi oldu. Bu endeks yüzde 3,52 oranında düşüşle dikkat çekerken, yatırımcısına en çok kazandıran ise yüzde 0,64 artışla orman, kağıt ve basım sektörü oldu.

ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalede bulunmasının ardından, dünya genelinde piyasalarda risk algısı tavan yaptı.

Analistler, piyasaların bugün yurt içinde açıklanacak finansal hizmetler güven endeksi ile yurt dışında yayımlanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini dikkatle izleyeceğini belirtti. Teknik analizlerde ise BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puan seviyeleri destek, 9.200 ve 9.300 seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.