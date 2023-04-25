Borsa ralli için neyi bekliyor? İşte uzman yorumları...

Borsa yatırımcıları yılın ilk 3 ayında umduğunu bulamadı. Önce depremin ardından seçimlerin etkisiyle ilk çeyrekte kayıp yüzde 8.

Uzmanlara göre yılın ilk çeyreğindeki kaybın sebebi geçen yıl borsada yaşanan rallinin düzeltmesi. Ancak bunun yanında siyasi belirsizlik işlem hacimlerinin de düşmesine sebep oluyor.

Uzmanların uzun vadeli beklentisi yukarı yönlü. Bu anlamda yeni rekorlar bekleniyor.

Özelikle otomotiv, gıda ve turizm sektörlerinde bir hareketlilik olacağı kanısı hakim. Seçim sonrası yeni bir ralli başlaması ihtimali de uzmanlar tarafından yüksek görülüyor.

FED'İN ATACAĞI ADIM RİSK İŞTAHINI KABARTIYOR

Piyasalar ABD Merkez Bankası FED’in enflasyonla mücadelede atacağı adımlara odaklandı. Beklenti, bankanın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidilebileceğine yönünde. Bu durum risk iştahını kabartıyor.

Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin piiyasalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydediyor.