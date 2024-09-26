Borsada yükseliyor? Hangi sektör en çok kazandırdı?

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybederek 9.891,00 puandan tamamladı. Borsa bu güne yükselişle başlarken borsada en çok yükselen hisse dikkat çekti.

Mert Sagit Mert Sagit
Borsada yükseliyor? Hangi sektör en çok kazandırdı?
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Borsa geçtiğimiz aylardan itibaren vergi konusu ile baskılanıyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsaya gelecek olan verginin gündemlerinden düştüğünü belirtmesinin ardından borsa hareketlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 yükselişle 9.953,28 puandan başladı. Günün ilk yarısında da yükselen BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 130,98 puan artışla 10.021,99 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 39,6 milyar lira oldu.

BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen yüzde 1,12 ile madencilik oldu. En çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile spor oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.020 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 NOT: Yatırım tavsiyesi değildir, bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

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