TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ulusal Kanal'a yanıt: "ABD'de başka, Rusya'da başka konuşmuyoruz"

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin yaptığı "Hükûmet Amerika'da Amerikanca, Rusya'da Rusça konuşuyor" haberine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yanıt verdi. Kurtulmuş, "Amerika'da başka bir şey, Rusya'da başka bir şey konuşmuyoruz" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ulusal Kanal'a yanıt: "ABD'de başka, Rusya'da başka konuşmuyoruz"
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Aynı gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ise Rusya'da çelişkili açıklamalar yapmasını AK Parti'nin dış politikadaki çıkmazını gözler önüne serdi.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesinin konuyla ilgili haberleri üzerine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Hükumet New York'ta Amerikanca, Moskova'da Rusça konuşuyor" haberimiz için öyle konuşmadıklarını iddia etti.

Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak Amerika'da başka bir şey, Rusya'da başka bir şey konuşmuyoruz. Dünyanın neresinde ne konuşuyorsak, Türkiye'nin tezlerini makul, anlaşılabilir bir şekilde muhataplarımıza anlatmaya gayret ediyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ulusal Kanal'a yanıt: "ABD'de başka, Rusya'da başka konuşmuyoruz" - Resim : 1

AK PARTİ'NİN "DENGE" ÇIKMAZI

Konuyla ilgili Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'nde soruları yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Türkiye'nin denge politikasının bir çıkmaz olduğunu ifade etti.

Doğu Perinçek, "Denge politikası çıkmazdır. Türkiye denge politiaksyıa kendini bile savunamaz. Tehditler ABD ve İsrail'den geliyor. Bu tehditlere karşı Rusya'ya Çin'e dokundurarak, Suriye'yle İran'la iş birliği yapmadan karşı koymak mümkün değildir." dedi.

PUTİN, KURTULMUŞ'U KABUL ETTİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u Kremlin Sarayı'nda kabul etti. Kurtulmuş, Filistin konusunda Putin'le neredeyse birebir örtüşen bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

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