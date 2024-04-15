Bütçe martta 4 kat fazla açık verdi

Bütçe Mart ayında 209 milyar lira açık verdi. Geçen yılın aynı ayına göre 4 kat artış kaydedildi. Yılın ilk üç ayındaki bütçe açığı ise 513 milyarı lirayı aştı.

Bütçe martta 4 kat fazla açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı mart ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini paylaştı.

Buna göre, martta bütçe açığı 208,965 milyar lira oldu. Yılın ilk üç ayındaki bütçe açığı 513,482 milyar liraya ulaştı.

Bütçe açığı geçen sene martta 47,2 milyar lira, ocak- mart döneminde 250 milyar lira olmuştu.

Mart ayı karşılaştırmasındaki artış 4 kat olurken, yılın ilk üç ayındaki artış ise 2 kat olarak kaydedildi.

Geçen sene martta eksi 2,1 milyar lira olan faiz dışı denge bu sene martta eksi 134,4 milyar lira oldu.

Öte yandan geçen sene martta 198,5 milyar lira olan vergi gelirlerinin bu sene martta 420,4 milyar liraya yükselmesi de dikkat çekti.

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