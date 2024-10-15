Büyük miting öncesi 2 bin otobüs doldu! Türk-İş'in mitingine 5 gün kaldı

Hükümet, ekonomik krizin faturasını emekçilere kesti. Türk-İş önce 81 ilde basın açıklaması ardından iş bırakma eylemi yaptı. Şimdi de cumhuriyet tarihinin en büyük mitingine hazırlık yapılıyor.

Büyük miting öncesinde Tekirdağ’da ve Zonguldak’ta işçilerle bir araya geldiklerini belirten Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Halil Erdal Faki, emek buluşması için şimdiden iki bin otobüsün dolduğunu söyledi.

Halil Erdal Faki, "Biz 150 binin üzerinde işçi grubunu sadece orada bekliyoruz. İnşallah oraya gidip bu sorunlarımızı sıkıntılarımızı geçinemiyoruzu, vergide adaleti, çalışma hayatının bütün sorunlarını kürsüden genel başkanımız Sayın Ergün Atalay dile getirecek. Daha çok zamanımızda var. Ergün başkanın dediği gibi 2 bin otobüs şu anda yazılan. Daha bunun çok daha fazlası hafta sonuna kadar da yazılmaya devam edecek ama dediğim gibi Türkiye’nin en büyük mitingini Türk-İş olarak orada yapacağız." dedi.

Katılımcılar arasında sadece işçilerin olmadığını vurgulayan Halil Erdal Faki, başta emekliler olmak üzere, EYT’liler, taşeronlar, staj mağdurları ve Türkiye'nin bütün kesimlerinin bu mitingde buluşacağını belirtti. Faki, "'Geçinemiyorum, dardayım' diyen kim varsa atatürkün başkentine herkesi çağırıyoruz. Bu sadece sendikaların sorunu değil Türkiye'nin sorunu. Biz sadece işçiler olarak değil ki geçinemeyen emeklisi de geçinemiyor memuru da geçinemiyor. Biz herkesi davet ediyoruz. Bu hak arama davası tırpanlanan haklarımızın geri gelmesini istiyoruz. Ya da bundan sonra tepkimizi koymamız gerekiyor. Onun için biz tüm vatandaşlarımızı Ankara'ya mitinge davet ediyoruz." dedi.