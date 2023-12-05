Büyükşehirlerde Kira Artış Oranları Göze Çarptı... En Çok Kira Fiyatlarında Artış Gösteren Büyük Şehirler!

Şehir değiştirmenin birçok nedeni olabilir, öğrencilik hayatımızda yurt ortamından sıkıldığımızda arkadaşlar ile ortak ev aramaya başlamak gibi veya yeni bir iş bulduğumuzda farklı bir şehre taşınmak gibi nedenler olabilir. Şehir değişikliği yaparken artık eskisi gibi kolay değil bunun farkındayız, öğrencilerin nasıl ev bulacağını bir kenara bırakıp farklı bir şehirde iş bulduğumuzda sıfırdan nasıl hayat kurabiliriz diye düşünüyoruz bu kira fiyatlarına karşısında.

Araştırmalarda son iki yılda ev kiralarında ki artış oranları göze çarpmaya devam ediyor. Bizde son iki yılda büyükşehirlerde en fazla artış oranı gösteren şehirleri listeledik ve sizinle paylaşmak istedik.

Son Yıllarda En Çok Ev Kiralarında Artış Gösteren İller