Ülkelerin Merkez Bankası'ndan Altın Talepleri... Altın Enflasyonu Nasıl Etkiliyor?

Altın, yüzyıllardır ulusların mali rezervlerinin önemli bir bileşeni oldu ve altın herhangi bir kredi veya karşı taraf riski taşımadığından, bir ülkede ve tüm ekonomik ortamlarda güven kaynağı olarak hizmet eder ve onu dünya çapında devlet tahvillerinin yanı sıra en önemli rezerv varlıklarından biri haline getirir.

Dünya genelinde altının bir diğer önemli rezerv varlığı olan ABD doları ile ters ilişkisi de çekiciliğini arttıran bir unsurdur. Doların değeri düştüğünde, altın genellikle yükselir ve merkez bankalarının piyasadaki oynaklık zamanlarında rezervlerini korumalarına olanak tanır.

Ülkelerin Son 30 yılda ki Merkez Bankasından altın taleplerine göre en çok altın talebinde bulunan ülkeleri listeledik ve listede ki ülkeler tüm altın talebinin %84'ünü oluşturmaktadır.

Merkez Bankası'ndan En Çok Altın Talebinde Bulunan Ülkeler