Ülkelerin Merkez Bankası'ndan Altın Talepleri... Altın Enflasyonu Nasıl Etkiliyor?

Altın ülkeler arasında enflasyon riskinden korunma aracı olarak kabul edilmeye devam ediyor ve her zaman ticari ilişkiler de ülkeler için güvenli liman gözü ile bakılıyor. Bizde son 30 yıla göre ülkelerin Merkez Bankası'ndan altın taleplerini araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

Ülkelerin Merkez Bankası'ndan Altın Talepleri... Altın Enflasyonu Nasıl Etkiliyor?
Ülkelerin Merkez Bankası'ndan Altın Talepleri... Altın Enflasyonu Nasıl Etkiliyor?
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Altın, yüzyıllardır ulusların mali rezervlerinin önemli bir bileşeni oldu ve altın herhangi bir kredi veya karşı taraf riski taşımadığından, bir ülkede ve tüm ekonomik ortamlarda güven kaynağı olarak hizmet eder ve onu dünya çapında devlet tahvillerinin yanı sıra en önemli rezerv varlıklarından biri haline getirir.

Dünya genelinde altının bir diğer önemli rezerv varlığı olan ABD doları ile ters ilişkisi de çekiciliğini arttıran bir unsurdur. Doların değeri düştüğünde, altın genellikle yükselir ve merkez bankalarının piyasadaki oynaklık zamanlarında rezervlerini korumalarına olanak tanır.

Ülkelerin Son 30 yılda ki Merkez Bankasından altın taleplerine göre en çok altın talebinde bulunan ülkeleri listeledik ve listede ki ülkeler tüm altın talebinin %84'ünü oluşturmaktadır.

Merkez Bankası'ndan En Çok Altın Talebinde Bulunan Ülkeler

  1. Rusya - 1,888 ton
  2. Çin - 1,552 ton
  3. Türkiye - 541 ton
  4. Hindistan - 395 ton
  5. Kazakistan - 345 ton
  6. Özbekistan - 311 ton
  7. Suudi Arabistan - 180 ton
  8. Tayland - 168 ton
  9. Polonya - 128 ton
  10. Meksika - 115 ton
Mega Metal Halka Arz Oluyor! 7-8 Aralık'ta Talep ToplayacakMega Metal Halka Arz Oluyor! 7-8 Aralık'ta Talep ToplayacakEkonomi
# ekonomi # Altın # Merkez Bankası # enflasyon
Çok Okunanlar
Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası!
Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası!
"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı!
"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı!
Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı!
Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı!
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Öne Çıkanlar Büyük İstanbul Depremi Bekleniyor! Ahmet Ercan'dan Deprem Açıklaması Büyük İstanbul Depremi Bekleniyor! Ahmet Ercan'dan Deprem Açıklaması Cennet Çorbası Nasıl Yapılır? Cennet Çorbası Nasıl Yapılır?