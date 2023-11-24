Çalışan Emekliye 5 Bin TL İkramiye Müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimatı Verdi
Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu ikramiyenin verilmesi için ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiği açıklandı.
Çalışan emeklilere 5 bin Türk lirası ikramiye verilip verilmeyeceği uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.