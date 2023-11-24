İstanbul'da Fırtına Kopacak! Dikkat! Tarih Verildi Uyarı Yapıldı

İstanbul'da hafta sonu görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan soğuk ve yağışlı hava uyarısının ardından bir açıklama da İstanbul Valiliğinden geldi!

İstanbul'da Fırtına Etkili Olacak!

Milyonlarca insanın yaşadığı megakentte hafta sonu görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili İstanbul Valiliğin sosyal medya hesabından uyarılarda bulunuldu.

Yapılan açıklamada, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, rüzgarın, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren başlamak üzere, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Valiliğin paylaşımında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına da yer verildi.

Merkezin açıklamasında da yarın bölge genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artıracağı, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.