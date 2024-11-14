Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Borçlarını ödemeyen belediyelere haciz başlatılacak"

Işıkhan, "2019 yılında Melih Bey'den devralındığında SGK borcu 200 milyon liraydı, şu an 8,5 milyar liraya ulaştı" dedi. Mart ayında ilk kez gündeme getirilen borcun o dönemde 4,5 milyar lira olduğunu ve yedi ayda neredeyse iki katına çıktığını vurgulayan Bakan, "Haciz uygulamaktan başka bir şey yapamayacağız" ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERİN BORÇLARI 36 AYA KADAR VADELERLE TECİL EDİLEBİLİYOR

Bakan Işıkhan, SGK'ya ödenen sigorta primlerinin emeklilere ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunumunu sağladığını belirtti. "Belediyelerin 96 milyar liralık borcu bugün 150 milyar liraya ulaştı ve maalesef sürdürülemez hale geldi" dedi. Ayrıca, belediyelere borçlarını ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldığını, genel bütçe paylarından kesinti yapılarak 120 aya kadar taksitlendirildiğini belirtti.

EN BORÇLU BELEDİYELER CHP’Lİ BELEDİYELER

Bakan Işıkhan, tüm belediyelere eşit yaklaşıldığını belirterek, "Borçların birikmesine ve ödenmesi zor seviyelere gelmesine izin vermeyin. Tek seferde ödeyemiyorsanız bize başvurun, taksitlendirelim, gayrimenkul takası teklifi yapın" dedi.

Bakan Işıkhan, en borçlu belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu belirtti ve, "İzmit, Şişli, Bodrum gibi belediyelerin başkanları bizimle görüştü ve borçlarını ödeme noktasında isteklerini dile getirdi. Ancak hiçbir adım atmayan belediyelere haciz işlemi uygulamak zorundayız" dedi.

SGK BORCUNUN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

Bakan Işıkhan, toplam 150 milyar liralık borcun yüzde 67,5'inin CHP'li belediyelere, yüzde 25'inin AK Partili belediyelere, yüzde 3'ünün MHP'li belediyelere ve yüzde 2'sinin ise diğer partilere ait olduğunu açıkladı.

“AK PARTİLİ BELEDİYELERDEN BORCA KARŞILIK CAMİ ALDIĞIMIZ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Son olarak, SGK'nın AK Partili belediyelerden borca karşılık cami aldığı iddialarını yalanlayan Işıkhan, "Hiçbir şekilde cami ve okul binalarını takas yapmıyoruz. Tüm belediyelere mevzuat neyse onu uyguluyoruz" dedi.