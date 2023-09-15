ÇATSANDER mağdurları hakkını arıyor

Bursa'da “Türkiye’nin en büyük esnaf sanayi sitesi olacağı” iddiasıyla yola çıkılan Kestel Çataltepe Projesi sorunu çözülemedi. Mağdur esnaf hakkını yargıda aramaya karar verdi.

ÇATSANDER MAĞDURLARI HAKKINI ARIYOR

Esnaf, 2008 yılında iş yeri sahibi olmak için TOKİ'nin Çataltepe Büyük Sanayi Sitesi Projesine dahil oldu. İnşaatı TOKİ, satışı da Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği yapacaktı. 2019 yılında ise BESOB yarım kalan projeyi, yeni kurduğu kooperatife devretti, TOKİ devreden çıktı. Kooperatif ise esnaftan yeniden para alma yoluna gitti. Proje yarım kaldı. Mağdurların avukatı Serhat Aksal, esnafın hakkının ödenmesini istedi. Eyleme Vatan Partisi Bursa ile yöneticileri de destek verdi.

