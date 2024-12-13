Cep telefonu ve internet faturalarına zam

Yeni yıl vergilerle birlikte geliyor. 1999 depremi sonrası "geçici" denilerek getirilen Özel İletişim Vergisi, yüzde 43,93 artarak 575 liraya yükselecek. Telefon ve internet kullanıcıları 2025'te daha yüksek faturalarla karşılaşacak.

Dilek Doğan Dilek Doğan
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Telefon ve internet kullanıcıları, 2025'te daha yüksek faturalarla karşılaşacak. Yüzde 43,93'lük artış yolda.

1999 depreminin ardından "geçici" denilerek uygulamaya alınan ancak kalıcı olan Özel İletişim Vergisi'nde artışa gidiliyor. 2024'te 400 lira olan Özel İletişim Vergisi, 2025'te 575 liraya çıkacak.

Aylık olarak hesaplanan vergi, telefon hattı sahiplerinden 47 lira 91 kuruş olarak tahsil edilecek.

Özel İletişim Vergisi artışı, sadece telefon hattı sahiplerini değil, ev interneti kullanıcılarını da etkileyecek.

Ayrıca yeni hat alacak vatandaşlar da artışa tabi olacak.

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